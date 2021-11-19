"Ъ": производители безалкогольных напитков могут остаться без китайского сырья

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские производители продуктов и напитков столкнулись с трудностями ввоза китайского сырья из-за загрузки портов Дальнего Востока, сообщает в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в крупной пищевой компании. По данным газеты, сроки разгрузки постоянно сдвигаются, и у предприятий могут закончиться запасы сырья перед высоким предновогодним сезоном.

Президент "Союзнапитков" Максим Новиков рассказал "Коммерсанту", что трудности с поставками лимонной кислоты из Китая есть у производителей безалкогольных напитков. В PepsiCo (бренды Pepsi, 7UP, Mirinda, "Фруктовый сад" и другие) подтвердили газете, что столкнулись с серьезной проблемой в поставках некоторых ингредиентов, в том числе лимонной кислоты. По словам представителя компании, сырье уже долго находится в порту Восточном в ожидании отправки на заводы и неполучение ингредиентов в срок грозит сокращением производства. Новиков пояснил "Коммерсанту", что длительный разрыв логистической цепочки может негативно повлиять на весь цикл, а сокращение выпуска напитков грозит ростом цен.

В Coca-Cola HBC, Nestle, Mars и Danone на вопросы газеты не ответили.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков добавил изданию, что поставщики испытывают "критические логистические проблемы" с контейнерными перевозками упаковки, оборудования, пищевых ингредиентов. По его словам, весь комплекс терминалов Владивостока и порт Восточный суммарно оснащены менее чем 50 причалами, из которых только 13 обрабатывают импортные контейнеры. В результате разгрузка сегодня может затягиваться до 30 дней из-за большого скопления грузов.

В крупном поставщике смесей и ингредиентов для пищевой промышленности ГК "Белстар" отмечают, что на российском рынке уже начинается ажиотаж из-за нехватки сырья, что вызывает и рост цен. Там добавили газете, что импорт смесей и ингредиентов из КНР сопровождается задержками от выхода из Китая - там не хватает контейнеров, до постановки судов под выгрузку в российских восточных перевалочных портах, где суда стоят неделями на рейде. Согласно данным "Коммерсанта", это является следствием глобального логистического сбоя из-за пандемии, продолжающегося второй год, - к примеру, в южнокорейском порту Пусан загруженность составляет 95% из-за постоянного введения новых ограничений в китайских портах. При этом число заказов со стороны импортеров в России кратно увеличилось, так как при планировании заказов год назад, видимо, не учитывалось, что рынки будут расти так стремительно, пишет газета.

Кроме этого, источник "Коммерсанта" в крупной пищевой компании указывает на отсутствие координации министерств и ведомств при решении проблемы.

"Простои в портах коснулись не только поставок в отдаленные регионы Дальнего Востока, а негативно влияют на предприятия по всей стране. И если первой частью проблемы власти как-то занимаются, то вторая просто игнорируется",- считает собеседник газеты. В Минтрансе и Минсельхозе комментарии не предоставили. В ГК "Белстар" ищут альтернативных поставщиков в других странах и надеются на стабилизацию ситуации к концу марта 2022 года после Олимпиады и Нового года в Китае.