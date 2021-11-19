"Вертолеты России" закрыли сделку покупки холдингом Tawazun 50% "ВР-Технологии"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Вертолеты России" (Ростех) и Tawazun закрыли сделку по покупке эмиратским холдингом 50% "ВР-Технологии" (конструкторское бюро "Вертолетов России"). Об этом сообщил генеральный директор российского холдинга Андрей Богинский в интервью газете "Коммерсантъ".

"Все закрыли двумя траншами и проинвестировали по своим обязательствам в значительную часть проекта", - сказал он, отвечая на вопрос о закрытии сделки с Tawazun по покупке 50% "ВР-Технологии". По его словам, общая стоимость проекта составила €400 млн.

16 ноября близкий к Минпромторгу источник сообщал журналистам, что холдинг Tawazun завершил сделку по приобретению 50% "ВР-Технологии". Он добавил, что ранее сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

О сделке было объявлено еще в 2019 году. Предполагалось, что совместные инвестиции обеих сторон в развитие компании составят около €400 млн, а Tawazun закупит по 100 вертолетов VRT 300 и VRT 500 для нужд местных организаций и полиции.

Компания "ВР-Технологии", которая разрабатывает легкий многоцелевой вертолет VRT 500 и беспилотный VRT 300, была создана в 2014 году как инновационное конструкторское бюро холдинга "Вертолеты России".