Турбизнес предложил дополнить систему финобеспечения туроператоров новыми инструментами

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Турбизнес предложил дополнить систему финансового обеспечения туроператоров такими инструментами, как залог и поручительство, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Поручительство дает возможность оператору, имея поручительство третьей стороны, исполнить свои обязательства в случае возникновения проблем. Этот механизм на рынке уже действует, но через страхование. Мы предлагаем сделать его самостоятельным", - сказал Барзыкин.

Он отметил, что залог также является действующим инструментом, который применяется, в том числе, в банковской сфере. По словам эксперта, дополнение системы финансового обеспечения туроператоров данными инструментами позволит избежать кризисных ситуаций и потребительских конфликтов в отрасли.

"Эти предложения сформулированы были на площадке по подготовке нового закона, который по поручению президента готовится. Они переданы в Ростуризм, и сейчас уже будут готовиться и передадутся в Госдуму", - объяснил вице-президент РСТ. Он также отметил, что изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Барзыкина сообщила, что турбизнес предложил узаконить альтернативные инструменты финобеспечения туроператоров - поручительство и залог. Эти предложения направлены в Ростуризм. Сейчас финобеспечение туроператора состоит из двух элементов - договора со страховой компанией и его отчислений в фонд персональной ответственности.