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Акции "СПБ биржи" на Мосбирже в первый день торгов росли более чем на 12%

Стоимость в моменте достигала $13,5 за бумагу

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "СПБ биржи" в ходе первого дня торгов на Московской бирже росла на 12,41% и в моменте достигала $13,5 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:10 мск.

К 11:30 мск акции замедлили рост и торговались на уровне $12,22 за бумагу (+1,75%).

В четверг "СПБ биржа" объявила окончательную цену IPO в $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 руб. по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Объявленная цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере $1,3 млрд. Компания намерена привлечь приблизительно $175 млн в рамках первичного публичного размещения.

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