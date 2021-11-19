Порядка 45 соцобъектов построили за счет инвесторов в Москве с начала года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Частные застройщики с начала 2021 года возвели в Москве 45 различных объектов социальной инфраструктуры - школ, детсадов, больниц, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов, что значительно больше таких же показателей за аналогичный период прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

"В этом году инвесторами введено 23 детских сада, восемь школ, два объекта здравоохранения, 11 объектов спорта и один объект культуры - всего 45 объектов. В то же время за аналогичный период 2020 года за счет внебюджетных источников был введен 31 социально значимый объект - 13 детсадов, три школы, пять объектов здравоохранения, шесть объектов спорта и четыре объекта культуры", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он добавил, что комплексная застройка территорий, когда рядом с новыми домами появляются детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, дворцы культуры и другие объекты социальной инфраструктуры, является одним из главных векторов градостроительного развития Москвы.

К примеру, ледовый дворец "Солнцево" стал многофункциональным спортивным комплексом. В двухэтажном здании, общей площадью более 6 тыс. кв. м, разместятся школы хоккея и фигурного катания. Для этого в составе объекта предусмотрены большая (58x28 метров) и малая (30x15 метров) ледовые арены. Ледовый дворец открыл свои двери не только для детей и подростков, решивших связать свою жизнь с профессиональным спортом, но и для всех любителей активного и здорового отдыха. Здесь смогут провести досуг и покататься на коньках все жители района.