Новый резидент ТОР Северска создаст первое в Томской области производство ОСП-плит

ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "Сибборд", получившая статус резидента территории опережающего развития (ТОР) в закрытом атомграде Северск, откроет в ЗАТО первое в Томской области производство ориентировано-стружечной плиты - продукта переработки древесины. Инвестиции в проект составят 340 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в пятницу.

"Компания "Сибборд" стала 15-м резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Северск" и 60-м на ТОСЭР в городах, где расположены предприятия госкорпорации "Росатом". Предприятие планирует организовать в Северске производство ориентировано-стружечной плиты (ОСП), вложив более 340 млн рублей", - говорится в сообщении.

ОСП или OSB-плиты широко используются в строительной, мебельной и тарной промышленности. Компания планирует использовать для производства осину и березу, что увеличивает прочность плит, а также лиственные породы древесины и низкоэмиссионные смолы для преимущества перед аналогами на рынке РФ по влагостойкости, шумопоглощению и термоизоляции. Новое производство позволит создать 44 рабочих места.

"В сибирском регионе сегодня отсутствуют производители ОСП-плит, поэтому он является наиболее привлекательным целевым рынком для реализации продукции предприятия. Благодаря налоговым льготам и другим мерам поддержки резидентов ТОСЭР компания сможет производить востребованную продукцию по приемлемым ценам и занять прочные позиции на рынке", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Сибборд" Андрея Лысенко.

Специализация северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT. Территория была открыта в 2019 году и предполагает создание более 1,5 тыс. рабочих мест и привлечение более 12 млрд рублей инвестиций благодаря тому, что резиденты получают налоговые льготы. В частности, они первые пять лет не платят налоги на прибыль, имущество и землю. Компании, ставшие резидентами в первые три года после создания ТОР, 10 лет платят сокращенные с 30,2% до 7,6% страховые взносы.

Лесопромышленный комплекс - один из ключевых в экономике Томской области, одна из наиболее экспортоориентированных отраслей. Продукция из древесины экспортируется в 17 стран мира на сумму порядка $150 млн, преимущественно - в азиатские страны. При этом отправляется только переработанная древесина и продукция из нее. Сейчас в отрасли реализуется крупный проект на востоке региона с китайскими инвесторами, а также три проекта по комплексной переработке древесины, общей стоимостью более 7,5 млрд рублей.