Санду отметила необходимость аудита в "Молдовагазе" из-за подозрений в нарушениях

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду отметила необходимость проведения финансового аудита в российско-молдавском газораспределительном предприятии "Молдовагаз" из-за подозрений в злоупотреблениях.

"Я считаю, что нужна проверка "Молдовагаза" Счетной палатой. Возможно, потребуются изменения в законах. Но необходимо провести проверку за весь период деятельности компании из-за подозрений в злоупотреблениях", - сказала Санду в пятницу на пресс-конференции.

"Счетная палата не могла получить туда доступ более 20 лет и даже после внесения соответствующих поправок в законы в 2016 году. Все мы читали публикации журналистов-расследователей, которые писали о злоупотреблениях и необоснованных расходах", - отметила она.