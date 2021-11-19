В "Единой России" предлагают предоставить бизнесу больше возможностей для фудшеринга

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" совместно с представителями общественных организаций и деловых объединений разработали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс с целью увеличения количества товаров, которые бизнес сможет передавать в благотворительные фонды вместо утилизации. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня, когда у ретейла остаются продукты питания, предметы первой необходимости, товары, срок годности которых еще не истек, он выбирает между тем, чтобы утилизировать их или передать в благотворительный фонд. Налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать, таким образом компании могут компенсировать НДС - от 10% до 20%", - сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, объем пищевых продуктов, которые утилизируются в России, составляет не менее 17 млн тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн рублей, в то время как за счет этих продуктов можно помочь миллионам граждан. Метелев отметил, что объемы благотворительной поддержки можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать товары социально ориентированным НКО, не платя НДС.

"Сегодня он вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело. Это несправедливо. Мы с коллегами из общественных организаций, деловыми объединениями проработали данный законопроект. Надеемся, в ближайшее время правительство поддержит его. И мы его сможем рассмотреть на площадке Госдумы", - сказал он.

По словам первого замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме по законопроектной деятельности Дмитрия Вяткина, ряд вопросов для работы этой системы нужно урегулировать на подзаконном уровне. В частности, необходимо уточнить, кто может получать товары, какие именно, как их хранить, сколько времени должно оставаться до истечения срока годности. "Это важно, чтобы, с одной стороны, у компаний не возникало проблем с налоговыми органами, с другой, для тех социально ориентированных НКО, которые принимают эти товары, были четкие понятные правила действий", - подчеркнул он.