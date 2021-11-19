В арктическом районе Якутии впервые открылся центр "Мой бизнес"

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" впервые открылся в арктическом районе Якутии - Оленекском районе, сообщила в четверг пресс-служба Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

"19 ноября центр оказания услуг "Мой бизнес" впервые открылся в арктическом районе Якутии - в Оленекском районе в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

В центрах оказания услуг "Мой бизнес" предприниматели могут по принципу "одного окна" получить все необходимые услуги для открытия и ведения своего дела, в том числе информацию о действующих и новых программах поддержки предпринимательства, оформить заявку на получение субсидий.

Центры открыты в 18 районах Якутии, также в столице региона работают несколько окон. Центр предоставляет свыше 110 государственных и муниципальных услуг, в том числе информационно-консультационную, образовательную, имущественную, финансовую и другие виды поддержки. Все предоставляемые в центре услуги бесплатны.

Реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.