Росатом намерен расширить бизнес-присутствие в Республике Бангладеш

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Росатом рассматривает возможность развития бизнеса в Республике Бангладеш. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок.

АО "Русатом Сервис" (компания Росатома, ответственная за продвижение на зарубежных рынках продуктов госкорпорации) заказало компании Matrix Business Development (Республика Бангладеш) исследование рынка в отдельных секторах экономики этой страны. Как следует из технического задания (ТЗ) на работы, Росатом, в первую очередь, хочет знать положение дел в традиционной для госкорпорации энергетике, в том числе, солнечной, в системах накопления энергии, электросетях, биотопливе и сжигании отходов. Кроме того, интерес для Росатома представляют компьютерное моделирование (тренажеры, системы управления и оптимизации с помощью математического моделирования), очистка воды, а также рынок доставки (постаматы и продуктовые терминалы, оборудование для почтовых отделений, магазинов, железнодорожных и автобусных станций в секторе рынка доставки) и рынок крупных инфраструктурных и промышленных проектов ("умный город", интеллектуальная система управления движением в крупных городах, экономические зоны, нефтехимические заводы, заводы по производству удобрений, автомобильные заводы, реорганизация почты Бангладеш).

Исполнителю до конца 2021 года предстоит составить обзор представляющих интерес для Росатома отраслей и секторов рынка, анализ цепочек создания стоимости, предоставить данные о продуктах и решениях, составить конкурентный анализ и стратегию выхода на рынки. Участие "Русатом Сервис".в проектах предполагается как в качестве поставщика оборудования и услуг, так и в результате совершения M&A (Mergers & Acquisitions - слияние и поглощение - прим. ТАСС) сделок с локальными или международными компаниями, специализирующимися на управлении проектами или обладающими собственными ресурсами для реализации проектов.

АЭС "Руппур"

В настоящее время госкорпорация Росатом строит в Республике Бангладеш АЭС "Руппур". Станция возводится на восточном берегу реки Падма, в 160 км от столицы республики города Дакка. АЭС проектируется и строится по российскому проекту. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1 200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. Как ожидается, АЭС "Руппур" будет введена в эксплуатацию последовательно: первый блок начнет работу в 2023 году, а второй - в 2024-м.

В начале октября премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в ходе встречи с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым заявила, что ее страна нуждается в помощи России в строительстве второй АЭС: "После завершения строительства АЭС "Руппур" мы приступим к строительству еще одной АЭС на юге страны. Нам нужна постоянная поддержка России в данном вопросе", - сказала Шейх Хасина.