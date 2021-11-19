Суд начал процедуру банкротства в отношении "Открытие холдинга"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы ввел начальную процедуру банкротства - наблюдение - в отношении "Открытие холдинга", бывшего основного акционера банка "Открытие". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Введение наблюдения", - говорится в картотеке.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал рекордные 289,5 млрд рублей с бывших руководителей "Открытия" по иску Банка России. Ответчиками по делу выступили бывший акционер "Открытия" АО "Открытие холдинг" и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Санация "Открытия"

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый "Бинбанк".

Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". Продажа акций банка запланирована на 2022 год.