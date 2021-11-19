В ГД заявили, что поправки президента о повышении МРОТ повлияют на все социальные выплаты

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Поддержанные бюджетным комитетом Госдумы поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума повлияют на все социальные выплаты, кроме того, будут проиндексированы пенсии выше инфляции. Об этом заявил журналистам глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, такое повышение социальной поддержки "влияет практически на все социальные выплаты, то есть увеличиваются социальные выплаты миллионам людей". "В этой ситуации задача парламента - не только поддержать эти инициативы, но и осуществить парламентский контроль за тем, как оно будет реализовано", - сказал глава комитета.

"Вчера в своем выступлении президент сказал, что он дал поручения правительству о том, что и пенсии должны быть проиндексированы выше инфляции. Сейчас эта работа идет, в ближайшее врем она будет завершена, пенсии будут проиндексированы выше инфляции", - добавил Макаров.

Депутат подчеркнул, что внесение президентом РФ поправок в закон о бюджете - "явление уникальное". "Обычно это процедура, которая связывается с выполнением каких-то поручений президента и правительства. Здесь президент РФ внес поправки сам", - пояснил он.

Как отметил в свою очередь полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, поправки президента посвящены решению наиболее важных социальных задач, "прежде всего решению одной из главнейших задач, которую президент уже неоднократно указывал - это борьба с бедностью". Он напомнил, что накануне в четверг в Госдуме выступала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая озвучила параметры фактической инфляции на уровне 7,9%.

"Глава государства предложил внести соответствующие изменения в федеральные законы и закон, который обеспечивает их реализацию - речь идет о повышении прожиточного минимума, о повышении минимального размера оплаты труда. И эти повышения - они выше той инфляции, которая была обозначена на вчерашнем заседании Государственной думы. Это порядка 8,6% по одному направлению и более 8% - где-то 8,13% - по другому направлению. Как мы видим, это превышает фактические инфляционные параметры", - подчеркнул Минх.