МЭР готово обсудить расширение программы ФОТ 3.0, если она будет долгосрочной

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ готово обсуждать корректировку программы ФОТ 3.0, которая подразумевает кредитование пострадавшего малого и среднего бизнеса под 3% годовых, если она будет носить долгосрочный характер. Об этом заявила в пятницу замглавы министерства Татьяна Илюшникова на расширенном заседании комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

"По ФОТ 3.0. Мы прекрасно понимаем все вопросы, которые возникают: бизнесу хотелось бы и перечней [ОКВЭД] больше, и снятия основного ограничителя по участию в программе ФОТ 2.0 (антикризисная программа выдачи кредитов под 2% в 2020 году - прим. ТАСС). Мы готовы это обсуждать, если программа будет носить более долгосрочный характер", - сказала она.

По словам Илюшниковой, в случае перехода к полноценной кредитной программе, аналогичной другим, действовавшим минимум полгода, будет "оправдано обсуждение и другого состава ОКВЭД, и снятия ограничения по участию в программе ФОТ 2.0".

Программа ФОТ 3.0 возобновлена с ноября 2021 года для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей. Она направлена на поддержание занятости на предприятиях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер из-за коронавируса. Это гостиницы и санатории, рестораны, стоматологии, музеи, зоопарки, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, химчистки, туристические агентства, а также организации по ремонту бытовой техники, дополнительному образованию, уходу за детьми, организации мероприятий.