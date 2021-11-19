Бюджетный комитет рекомендовал Думе принять проект бюджета на 2022-2024 годы во II чтении

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Планируется, что Госдума рассмотрит проект бюджета во втором чтении на заседании 23 ноября.

Правительство РФ представило поправки ко второму чтению федерального бюджета, которые предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году - 665,2 млрд рублей, в 2024 году - 815,4 млрд рублей, сообщила ранее замминистра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета. По ее словам, с учетом открытой и закрытой частей проекта бюджета правительство представило 581 поправку, из которых 34 - текстовые, а остальные - цифровые.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров указал, что всего в бюджет было подготовлено более 1000 поправок, в итоге в таблицах представлено 888 поправок от разных субъектов законодательной инициативы. Это была совместная работа правительства и Госдумы, добавил он.

На заседании 19 ноября комитет одобрил три поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предполагается, что по итогам реализации поправок прожиточный минимум и МРОТ вырастут выше прогнозируемой инфляции. Как пояснил журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, это составит "порядка 8,6% по одному направлению и более 8% - где-то 8,13% - по другому направлению". Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей.

Поправки "Единой России" ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 гг. предусматривают дополнительное выделение средств на жилье инвалидам, развитие региональной сети автодорог, комплексное развитие сельских территорий и капитальный ремонт вузов. Кроме того, поправки предполагают создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в ряде регионов.

Параметры федерального бюджета

Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета, доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.

В соответствии с проектом закона, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей.

Согласно заключению Счетной палаты, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом, то есть с допандемийным периодом, увеличиваются на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).