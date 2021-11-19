Фермеры Крыма готовы к запуску "сырного" и "лавандового" проектов для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Фермеры Крыма подали первые заявки на гранты Министерства сельского хозяйства РФ для развития агротуризма. Среди идей - создание туристических локаций на производстве лаванды и сыродельне, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Маргарита Екимова в пятницу в ходе Межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым".

"У нас пять проектов готовы [к участию в грантовом конкурсе], мы их подали на рассмотрение в Минсельхоз", - сказала Екимова.

Она уточнила, что все фермеры, участвующие в конкурсе, из разных районов Крыма. Так, из Судака пришел проект по винному туризму, из Нижнегорского района - по созданию экодеревни, где можно будет жить, как на базе для осмотра окружающих достопримечательностей, еще один проект - от рыбохозяйственного предприятия. Кроме того, из Бахчисарайского района заявку на конкурс подали виноделы и агрофирма, которая предложила создать для туристов "Лавандовый путь", так как занимается производством лаванды.

"Мы провели анализ и выяснили, что [в целом в Крыму] около 20 товаропроизводителей готовы заниматься агротуризмом, около половины из них уже <…> не только занимаются сельхозпроизводством, но и привлекают людей для осмотра достопримечательностей", - отметила замминистра. Однако, добавила она, гранты федерального министерства предназначены для уже действующих предприятий: для участия необходимо предоставить отчет за прошлый год. При этом у предприятия-участника объем сельскохозяйственной продукции не должен составлять менее 70% в структуре производства, и власти надеются, что такой подход поможет нарастить выпуск сельхозпродукции.

Грант "Агротуризм" вводится в России с 2022 года. В Минсельхозе РФ ранее сообщили, что гранты для фермеров составят до 10 млн рублей. Министерство ожидает к 2025 году роста числа участников сельского туризма до 3,5 млн.

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. ТАСС - стратегический информационный партнер форума.