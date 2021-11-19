Свердловская область получит 300 млн рублей на поддержку животноводства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Свердловская область получит 300 млн рублей на поддержку животноводческих предприятий, соответствующую заявку, представленную губернатором Евгением Куйвашевым, одобрил Минсельхоз России, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Минсельхоз Российской Федерации одобрил заявку, представленную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на 300 млн рублей для поддержки отрасли животноводства. Деньги в регион должны поступить уже в декабре и будут направлены животноводческим предприятиям на закуп кормов для животных. Это позволит сохранить поголовье в регионе и стабилизировать цены на молоко, мясо и другие продукты питания", - говорится в сообщении.

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева, способствовать стабилизации цен также должны введение в строй новых животноводческих комплексов и другие меры.

"В этом году в регионе при поддержке области построено восемь новых высокотехнологичных животноводческих комплексов, где себестоимость производства литра молока намного меньше, чем на старых комплексах. Мы активно строим овощехранилища, чтобы сохранить наш урожай как можно дольше. Организуем в каждом муниципалитете ярмарки, чтобы фермеры могли продавать излишки своей продукции, а уральцы - покупать их без магазинной наценки", - рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Ранее по решению Куйвашева аграриям региона из областного бюджета выделили 320 млн рублей на компенсацию финансовых потерь в связи с летней засухой. В регионе с мая наблюдалась жаркая и засушливая погода. Глава региона ввел 22 июля на 39 территориях (всего их 94) Свердловской области режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, который сняли в конце октября.