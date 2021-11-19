Ставрополье на 35% увеличит финансирование на развитие сел в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Финансирование программы комплексного развития сельских территорий в 2022 году на Ставрополье превысит 750 млн рублей, сообщил в пятницу министр сельского хозяйства края Сергей Измалков. Увеличение по сравнению с 2021 годом составит более 35%.

"Что касается бюджета госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2022 год, то он составил 756 млн рублей, что на 197 млн больше, чем в текущем году. Эти средства пойдут на повышение уровня комфортности проживания в сельской местности, в частности на ремонт школ, домов культуры, спортплощадок, зон отдыха по краю", - написал он на своей странице в Instagram.

В 2021 году в селах края модернизируют и благоустроят 31 объект социальной инфраструктуры, на 25 из них работы уже завершены. "До конца ноября завершится ремонт дома культуры в поселке Новокавказский и строительство бассейна в селе Летняя Ставка. Еще два объекта - школа в селе Арзгир и спорткомплекс "Урожай" в селе Кочубеевское - в рабочем порядке перейдут для дальнейшей реализации на 2022 год", - пояснил министр.

Регион уже ведет формирование заявки на участие в программе на 2023 год. По предварительной оценке, край направит на конкурсный отбор 29 комплексных проектов, которые включают в себя 120 объектов.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.