Россия в 2023 году поставит Бангладеш два вертолета Ми-171А2

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. РФ в 2023 году поставит Бангладеш два новейших многоцелевых вертолета тяжелого класса Ми-171А2. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".

"Подписанный контракт - логичное продолжение нашей активной работы по продвижению гражданской вертолетной техники за рубежом. Рассматриваем его как один из результатов демотура наших вертолетов по Юго-Восточной Азии в конце 2018 года, в котором Ми-171А2 принимал участие. Поставка вертолетов заказчику запланирована на первый квартал 2023 года", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Андрея Богинского.

Также вертолет был представлен на недавно завершившемся международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, в рамках которого был подписан контракт на поставку двух Ми-171А2 в Перу.

Вертолет получил сертификацию в России в 2017 году. Первыми зарубежными эксплуатантами Ми-171А2 стали Казахстан и Индия. Сертификат типа вертолета также был валидирован авиационными властями Колумбии и Южной Кореи. Кроме того, валидировать сертификат Ми-171А2 планируется в КНР, Бразилии, Мексике, ОАЭ и других странах.

Ми-171А2 оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, модернизированным комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования. Вертолет можно эксплуатировать в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Благодаря более эффективному Х-образному рулевому винту, новому несущему винту с композитными лопастями, а также усовершенствованному аэродинамическому профилю показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность - на 25% (до 4 тонн груза внутри грузовой кабины или до 5 тонн на внешней подвеске).