Свыше 100 млрд рублей инвестиций привлек аграрно-промышленный комплекс Липецкой области

ЛИПЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 млрд рублей инвестиций привлекли аграрии Липецкой области, реализуя более 30 инвестпроектов. Об этом сообщил в пятницу глава администрации региона Игорь Артамонов, выступая на состоявшемся в областном центре выездном заседании оперативного штаба Минсельхоза РФ по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

"Сейчас реализуется более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей", - сказал Артамонов. По его словам, с 2014 года одним из приоритетных направлений развития местного агропромышленного комплекса является тепличное овощеводство. "За это время валовой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз, наши аграрии уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции в стране по производству овощей закрытого грунта",- заметил Артамонов.

В этой связи он пояснил, что подобная ситуация сложилась и в развитии садоводства. "Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, аграрии постоянно увеличивают площади садов и объемы производства качественной плодово-ягодной продукции",- продолжил Артамонов. Он пояснил, что ключевым аспектом в данном вопросе является применение аграриями современных технологий, благодаря чему регион входит в пятерку лучших в стране по производству плодов и ягод.

В свою очередь в пресс-службе областной администрации сообщили, что одной из тем, рассмотренных в рамках заседания, стали итоги уборочной кампании. "Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в большинстве регионов уборочная и озимый сев уже завершены. Тем не менее работы продолжаются: собрать урожай еще предстоит с порядка 1 млн га, в основном это субъекты Дальневосточного, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Зерновых уже получено 124,4 млн тонн, масличных - более 23 млн тонн",- сказали в пресс-службе. Кроме того, проинформировали здесь, "овощей в организованном секторе - 4,9 млн тонн, картофеля - 6,6 млн тонн, сахарной свеклы - более 39 млн тонн. Озимые засеяны на площади 18,8 млн га".