Трутнев поручил представить предложения стимулирования потребления электроэнергии в Якутии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать предложения по стимулированию потребления электроэнергии потребителями Якутии. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу по итогам ряда совещаний в Республике Саха, которые провел Трутнев.

"Минвостокразвития, Минэнерго, правительству Республики Саха (Якутия) поручено представить предложения по стимулированию потребления электроэнергии потребителями Республики Саха (Якутия) с учетом перспективного развития региона", - сказано в сообщении.

В частности, правительство региона должно в рамках схемы перспективного развития региона представить предложения по обеспечению надежного энергоснабжения Западного района Республики Саха (Якутия), включая проработку возможности использования возобновляемых источников энергии.

По словам главы ПАО "РусГидро" Виктора Хмарина, началась работа по сооружению второй очереди Якутской ГРЭС-2, реализуется масштабная программа по модернизации и расширению Нерюнгринской ГРЭС. ПАО "РусГидро" проводит масштабную работу по модернизации объектов локальной энергетики с использованием технологий ВИЭ. В ближайшие годы современные гибридные энергокомплексы появятся более чем в 70 отдаленных энергоизолированных посёлках республики.

Кроме того, обсуждалась ситуация, сложившаяся в Западном энергорайоне республики. В связи с крайним маловодьем на реке Вилюй запасы гидроресурсов в Вилюйском водохранилище составляют 71% от нормы. Прозвучали предложения по совершенствованию энергосистемы, связанные с уменьшением водности бассейнов, производящих энергию.