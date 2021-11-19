Турпоток на Эльбрус к октябрю 2021 года вырос на 50% по сравнению с 2019 годом

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. Горно-рекреационный курорт "Приэльбрусье" посетили 572 тыс. человек за девять месяцев 2021 года, что почти на 50% больше показателей доковидного 2019 года. Об этом сообщил в пятницу министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР) Мурат Шогенцуков.

В пятницу состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по вопросу обеспечения комплексной безопасности в районах нахождения туристских ресурсов в КБР в режиме видео-конференц-связи.

"Динамика посещения курорта "Эльбрус" растет очень высокими темпами, и за 9 месяцев 2021 года на горнолыжном курорте уже отдохнуло 572 тыс. человек, по нашим подсчетам, что на 49% превышает аналогичные показатели доковидного 2019 года. Рост идет достаточно быстрый, и, учитывая темпы роста, вопросы обеспечения безопасности становятся во главе угла и им уделяется особое внимание как главой республики, так и правительством", - сказал Шогенцуков, открывая совещание.

Участники встречи обсудили предпринимаемые меры для обеспечения безопасности пребывания туристов и отдыхающих на территории горно-рекреационного курорта "Приэльбрусье". Речь шла и о содержании в нормативном состоянии дороги, ведущей к Эльбрусу, обеспечении противолавинной безопасности, бесперебойном функционировании инфраструктурных объектов, коммунальных служб. Остановились и на организации регулярного транспортного сообщения между курортом и прилегающими населенными пунктами, включая межрегиональные маршруты.

О готовности инфраструктуры горно-рекреационного курорта "Приэльбрусье" к "высокому" горнолыжному сезону 2021-2022 гг. рассказал генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. На сегодняшний день всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" предлагает горнолыжникам 15,4 км трасс и 7 подъемников (три из них - гондольного типа). В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.