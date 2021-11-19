Эксперт: новый ГОСТ на окна, учитывающий детскую безопасность, не вызовет роста цен

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Введение новых требований к оконным конструкциям в России не скажется на ценах на них для рядовых потребителей и крупных стройзаказчиков. Такое мнение высказала руководитель подкомитета "Окна и двери" Технического комитета по стандартизации Татьяна Власова, выступая в пятницу на конференции "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные".

Ранее ТАСС сообщал, что новый ГОСТ вступил в силу 1 ноября 2021 года. Документ касается технических требований к оконным и балконным конструкциям. Новые требования включают в себя ряд положений по профилактике выпадений детей из окон: не только детский замок, но и использование специальной фурнитуры и блокираторов, мешающих случайному открытию окон.

"Вопреки опасениям некоторых участников рынка, его введение в действие не приведет к неминуемому подорожанию окон и дверей. Наоборот - положенный в основание нового ГОСТа принцип дифференциированного подхода к оконным и балконным конструкциям в зависимости от сферы из применения делает позволяет избежать так называемой "избыточной" комплектации оконных блоков, например, в нежилых помещениях, открывая тем самым возможность более гибкой ценовой политики", - сказала она.

Эксперт отметила, что новый ГОСТ, пришел на смену старой версии стандарта, введенного в действие 20 лет назад. Власова добавила, что документ не только учитывает требования современной архитектуры и растущее разнообразие предложения оконных компаний. "ГОСТ 23166-2021 - это важный шаг на пути развития российского технического регулирования, защищающий потребителя от неразумной экономии бизнеса, а бизнес - от "потребительского терроризма", - подчеркнула спикер конференции. По ее словам, в ситуации, когда у рынка не было внятных технических стандартов и их однозначных толкований, были нередки случаи, когда потребители предъявляли производителям необоснованные претензии по окнам.