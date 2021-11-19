ФАС продолжит рассмотрение дела по плоскому прокату в отношении "Северстали" 26 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжит рассмотрение дела в отношении "Северстали" по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат 26 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В очередном заседании комиссии ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката в отношении ПАО "Северсталь" был объявлен перерыв, оно возобновится 26 ноября", - сказали в пресс-службе ФАС. Очередное заседание по делу было назначено на пятницу.

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по подозрению в необоснованном повышении цен на внутреннем рынке.

По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики отмечали, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.