МСП в сентябре предоставили рекордное число кредитов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество предоставленных малым и средним предприятиям кредитов в сентябре 2021 года увеличилось на 6,8% по сравнению с августом и составило более 174 тыс., что стало рекордным значением с начала года, следует из сообщения Банка России.

"Объем предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса (малым и средним предприятиям - МСП) кредитов в сентябре 2021 года увеличился по сравнению с августом и составил 941,6 млрд рублей - на 23,6% больше, чем в сентябре прошлого года. Число предоставленных кредитов в сентябре выросло на 6,8% и составило 174 тыс. 394, что стало наибольшим значением этого показателя с начала года", - говорится в сообщении регулятора.

Портфель кредитов МСП увеличился до 6,6 трлн рублей, годовой темп прироста составил 22,3%. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам до года в сентябре составила 9,1% годовых, по долгосрочным - 9,26% годовых. Средний размер предоставленного субъекту МСП кредита составил 5,4 млн рублей, что почти в два раза выше аналогичного показателя за сентябрь 2020 года (2,9 млн рублей).

Наибольший объем кредитов в сентябре 2021 года был предоставлен заемщикам - субъектам МСП Центрального федерального округа - 374,4 млрд рублей, что на 38,1% больше, чем годом ранее, отметил ЦБ.