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РФПИ и Фонд прямых инвестиций Узбекистана реализуют совместные инвестиционные проекты

Стороны хотят заострить внимание на обмене информацией и экспертизой в секторах, которые представляют взаимный интерес

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Фонд прямых инвестиций Республики Узбекистан подписали соглашение о партнерстве для реализации совместных инвестиционных проектов. Об этом сообщается в пресс-релизе РФПИ со ссылкой на итоги переговоров президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщается в пресс-релизе, РФПИ и Фонд прямых инвестиций Узбекистана хотят заострить внимание на создании инвестиционных проектов на территории двух стран, обмене информацией и экспертизой в секторах, которые представляют взаимный интерес.

На сегодняшний день Россия и Узбекистан успешно осуществляют торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, в том числе в рамках борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. В 2021 году РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник V" в Узбекистане. В стране налажено серийное производство российского препарата, "Спутник V" активно применяется в ходе кампании по вакцинации населения, говорится в сообщении.

Российский фонд прямых инвестиций основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

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УзбекистанРоссия
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