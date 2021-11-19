ФАС продолжит рассмотрение дела к "Т Плюс" 10 декабря

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 10 декабря продолжит рассмотрение дела по подозрению компании "Т Плюс" в манипулировании оптовым рынком электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следующее заседание по рассмотрению этого дела состоится 10 декабря ", - отметили в ФАС.

Ранее ФАС РФ возбудила дело по признакам манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности генерирующей компанией "Т Плюс". По данным службы, компания завышала цены в поданных заявках, что повлияло на рост средневзвешенной стоимости электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

В случае доказательства вины "Т Плюс" компании будет грозить оборотный штраф.