Более 450 млн рублей направят в Кировской области на поддержку местных инициатив

КИРОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют направить более 450 млн рублей за три года на поддержку инициатив местных жителей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.

"Губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что впервые в среднесрочном бюджете на ближайшие три года предусмотрено по 150 млн рублей ежегодно для развития общественной инфраструктуры муниципальных образований - участие в проекте по поддержке местных инициатив", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что область продолжит поддержку проектов инициативного бюджетирования. По словам Васильева, важно вовлекать людей в проекты начиная с этапа обсуждения и заканчивая оценкой результата.

Инициативное бюджетирование - это способ распределения бюджетных средств на благоустройство муниципальных территорий с учетом мнения населения.

Проект поддержки местных инициатив действует в Кировской области на протяжении 12 лет и предусматривает решение вопросов местного значения с непосредственным участием жителей Кировской области. Речь идет о проектах по ремонту дорог, благоустройству парков, проведению водоснабжения, строительству детских и спортивных площадок, восстановлению объектов инфраструктуры, реставрации памятников. За эти годы реализовали около 3 тыс. проектов в селах и городах области, объем средств областного бюджета на софинансирование этих проектов составил порядка 2 млрд рублей при общей стоимости проектов свыше 3 млрд рублей. В 2021 году реализуется 224 проекта.