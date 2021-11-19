Частная компания закупит для Приднестровья партию вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг частных компаний "Шериф" в Приднестровье закупит 100 тыс. комплектов для полной вакцинации препаратом "Спутник V" для жителей непризнанной республики. Об этом сообщил президент Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с редакторами местных СМИ в пятницу.

"Вакцину и доставку оплачивает фирма "Шериф". Две дозы стоят $19,5. Договорились о поставке 200 тыс. доз вакцины на 100 тыс. человек. Поставка будет разбита на две части: вначале на 50 тыс. курсов и еще на 50 тыс. через определенный промежуток времени", - цитирует Красносельского пресс-служба президента.

Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в затягивании выдачи разрешительных документов на поставку препарата. Сообщалось также, что вакцина в Приднестровье должна была поступить в качестве гуманитарной помощи. Как отметил Красносельский, препятствия были связаны со стоимостью вакцины. "Возникли вопросы по цене. Видите ли, молдавскую сторону не устроила цена $19,5. Они не хотели регистрировать именно в таком ракурсе, говоря о том, что нам нужно договориться с россиянами о более дешевой стоимости, чтобы Молдова потом тоже приобрела дешевле", - объяснил лидер Тирасполя.

На этой неделе власти Молдавии также сообщили о решении закупить 100 тыс. полных курсов вакцинации "Спутником V". Как отметили в Минздраве, этот препарат является одним из предпочитаемых для населения Молдавии.

На сегодняшний день вакцинацию прошли около 25% жителей республики. Стране с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% населения. Из этого объема в республику уже поступило более 1,4 млн доз в основном по линии международной платформы COVAX. В качестве гуманитарной помощи вакцину в Молдавию отправляли Россия, Румыния, Китай, Турция и другие страны.