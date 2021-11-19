Ярославская облдума приняла в первом чтении бездефицитный бюджет региона на 2022 год

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы на заседании 19 ноября в первом чтении утвердили проект бездефицитного бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщила пресс-служба Ярославской областной думы.

"Доходная часть и расходная части областной казны планируются в размере 86,9 млрд рублей. Основная часть средств, 70,7 млрд рублей - собственные доходы. В проекте бюджета предусмотрены федеральные поступления в размере 16,2 млрд. рублей, еще порядка 2 млрд. рублей из федерального бюджета ожидаются ко второму чтению", - говорится в сообщении.

В 2022 году на социальную сферу планируется направить 66% бюджетных средств или 57,3 млрд рублей, на производственные отрасли 16% или 4,8 млрд рублей. Также 8,4 млрд рублей направят на реализацию адресной инвестиционной программы, она предусматривает строительство школ, детских садов, поликлиник, больниц, оборудование систем водоотведения и газификацию в муниципальных районах. Расходы на систему здравоохранения запланированы в размере 13,8 млрд рублей, на образование - 22,6 млрд рублей, социальную поддержку - 14, 8 млрд рублей, культуру - 2,4 млрд рублей.

Также в 2022 году в регионе предусмотрели индексацию размера выплат и пособий Социального кодекса на 5,9%. Соответствующий законопроект ранее внес врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. 19 ноября законопроект приняли депутаты.

"Самое главное, что сегодня было принято - все выплаты нашего областного Социального кодекса будут повышены на 5,9%. Надо отметить, что индексации не было с 2014 года, за исключением 2019 года. Повышение коснется 300 тыс. жителей Ярославской области. В цифрах это составит 133 млн рублей", - цитирует пресс-служба председатель комитета областной думы по социальной политике, труду и занятости Ларису Ушакову.

Бюджет региона на 2021 год приняли с расходами в размере 83,843 млрд рублей, что на 5,878 млрд рублей превышало доходы.