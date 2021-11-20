КЧР планирует направить 130 млн рублей на обеспечение льготников лекарствами в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют направить 130 млн рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами и лечебным питанием в 2022 году, рассказали ТАСС в региональном Министерстве финансов.

"Исходя из возможностей доходной части республиканского бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями предусмотрены средства в сумме 130 млн рублей, что составляет 113% по отношению к первоначальному бюджету 2021 года", - рассказала собеседница агентства.

Доходы бюджета региона на 2022 год планируются в размере 29,1 млрд рублей, на 2023 год - 26,8 млрд рублей, на 2024 год - 28 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета в 2022 году планируются на уровне 29,6 млрд рублей, в 2023 году - 26,8 млрд рублей и в 2024 году - 28,2 млрд рублей. Проект республиканского бюджета сформирован на 2022 год с дефицитом в сумме 479,9 млн рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2022 год составит 7,6 млрд рублей. Объем поступлений из федерального бюджета на 2022 год составит 21,5 млрд рублей, в 2023 году - 18,9 млрд рублей и в 2024 году - 19,6 млрд рублей.

Публичные слушания по проекту закона КЧР "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" пройдут в парламенте республики с 17 по 21 ноября 2021 года в заочной форме. Рассмотрение законопроекта планируется на следующем заседании парламента.