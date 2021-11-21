Кипр распространил уведомление о начале бурения скважины на газовом месторождении

НИКОСИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Официальная Никосия распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов о начале бурения корпорацией ExxonMobil и компанией Qatar Petroleum оценочной скважины на месторождении Glaucus в 10 блоке исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом сообщило в воскресенье Кипрское информационное агентство.

В сообщении говорится, что уведомление было распространено кипрским Объединенным поисково-спасательным центром (JRCC) в Ларнаке через международную автоматизированную систему оповещения NAVTEX.

В уведомлении сказано, что подготовительные и буровые работы будут проводиться с 19 ноября 2021 года по 30 января 2022 года. В нем также указаны точные координаты той зоны в Средиземном море, где будет проводиться бурение скважины.

Данные работы знаменуют собой возобновление работ до добыче углеводородного сырья на кипрском шельфе теми компаниями, которые заключили контракты на освоение газового месторождения с официальными властями Кипра.

В то же время исследовательские суда Турции, сопровождаемые кораблями ВМС этой страны, также проводят на этом же шельфе буровые работы и сейсмические исследования после того, как в 2011 году официальная Никосия приняла решение начать разведку газа в зоне вокруг острова. Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных Турецкой республикой Северного Кипра - самопровозглашенным государством, которое официально признает только Анкара. Данные действия турецкой стороны приводят не только к протестам со стороны властей Республики Кипр, но и стали причиной санкций, введенных против Турции Европейским союзом.