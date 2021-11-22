ЦБ Китая сохранил годовую ставку для первоклассных заемщиков 3,85% 19-й месяц подряд

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) в ноябре сохранил ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на уровне 3,85% уже 19-й месяц подряд. Об этом сообщил в понедельник финансовый регулятор.

Как следует из распространенного заявления, процент для займов на пять лет тоже не изменился, оставшись на уровне 4,65%.

LPR влияет на ставки по выданным и новым займам, в 2020 году китайский ЦБ в связи с негативным влиянием пандемии дважды ее корректировал: в феврале с понижением на 0,1 процентного пункта и в марте еще на 0,2 процентного пункта. Ставка по долговым обязательствам на 5-летний срок влияет на стоимость ипотечного кредита.

Механизм регулирования LPR в Китае был изменен в августе 2019 года. Она ежемесячно определяется Всекитайским центром межбанковского кредитования после того, как 18 ключевых коммерческих банков страны в индивидуальном порядке предоставят ему свои ориентировочные процентные ставки на ближайший месяц.