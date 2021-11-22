ФНС планирует выйти на 28 трлн рублей по консолидированному бюджету за год

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава ФНС РФ Даниил Егоров рассказал о планах выйти на 28 трлн рублей по консолидированному бюджету за этот год. Это на 7 трлн больше показателей прошлого года, сообщил он в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"У нас существенный рост налоговых поступлений в основном за счет восстановительного роста экономики. Часть может быть отнесена к изменению налогового законодательства и, естественно, к налоговому администрированию. По итогам десяти месяцев - плюс 37%, это 23 трлн рублей. В целом за год по консолидированному бюджету мы планируем выйти на 28 трлн рублей, то есть плюс 7 трлн к показателям прошлого года. Но, если даже учитывать, что тот год был аномальным [из-за начала пандемии], и сравнивать поступления с 2019-м, то уже сейчас идет превышение на 23% в любом случае", - рассказал он изданию.

Также Егоров сообщил, что в этом году по итогам контрольных мероприятий было доначислено налогов около 240 млрд рублей. "Доля добровольно уточненных налоговых обязательств по итогам девяти месяцев 2021 года в общем объеме поступлений контрольно-аналитической работы составила 52% (125 млрд рублей)", - сказал он.