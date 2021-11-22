Деловая активность малого и среднего бизнеса в России вновь увеличилась в октябре

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в октябре увеличилась по отношению к сентябрю, таким образом оставаясь в зоне роста уже полгода. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI, который составляют Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

Индекс составляется на основе опроса, в этот раз в нем приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1 793 компаний сектора МСП из всех регионов страны. Значение выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение. В январе 2021 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 49,3 пункта, затем показывала стабильный рост, достигнув в мае рекордных 54,6 пункта. После этого показатель немного снизился, но остался в зоне роста: в июне и июле - на уровне 52,7 пункта, в августе - 54,0 пункта. В сентябре наблюдалось падение до 52,8 пункта.

"Согласно индексу RSBI, который несколько вырос по сравнению с сентябрем и составил 53,2 пункта, малый и средний бизнес продемонстрировал устойчивые позиции на фоне эпидемиологических ограничений в октябре, что во многом объясняется адаптацией предпринимателей к работе в условиях пандемии", - отмечается в материалах индекса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Индекс уже больше полугода находится в зоне роста, и если "раньше это было обусловлено только высокими ожиданиями на ближайший период, то в последние месяцы тренд также подтверждается и фактическими показателями деятельности", отметил вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов, слова которого приводятся в материалах.

"Теперь до окончания пандемии коронавируса скорее стоит ожидать сохранения индекса на текущих позициях, нежели сильного увеличения. На ноябрьских показателях еще безусловно скажется локдаун. Что же касается октябрьских значений, то внушает сдержанный оптимизм усиление инвестиционной составляющей, за счет которой индекс и вышел в плюс. Рост инвестиций говорит о том, что предприниматели уверены в своем деле, в экономике", - сказал глава "Опоры России" Александр Калинин, цитату которого привели агентству в пресс-службе ПСБ.

В материалах приводится индекс RSBI по видам деятельности. Производственный малый и средний бизнес продемонстрировал рост - 55,7 пункта в октябре против 55,6 в сентябре. Основное улучшение пришлось на предпринимателей сферы услуг: индекс вырос до 51,5 пункта (против 50,04 в сентябре). В сфере торговли, напротив, прослеживается снижение - 52,9 пункта в октябре (53,0 месяцем ранее).