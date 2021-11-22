В ДФО может появиться авиахаб для туристов из Израиля, которые летят в Азию

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Авиахаб для туристов из Израиля, которые направляются в Азию, может появиться на Дальнем Востоке. Рассмотреть такую возможность договорились на встрече министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр туризма Израиля Йоэль Развозов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.

"Стороны договорились рассмотреть комплекс мер, направленных на наращивание взаимного туристического потока, включая программы по развитию авиасообщения, формированию туристических пакетов. В частности, будет рассмотрена возможность создания на Дальнем Востоке авиахаба, которым могли бы пользоваться туристы из Израиля при авиаперелетах в Азию", - сказано в поступившем сообщении.

Кроме того, по словам главы Минвостокразвития, высокий интерес инвесторов к туристической индустрии на Дальнем Востоке позволяет рассчитывать на то, что ДФО станет круглогодичным туристическим направлением как для российских туристов, так и для зарубежных гостей - в том числе, из Израиля. Центром еврейской культуры на Дальнем Востоке является Еврейская автономная область, которая обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. По словам Чекункова, одним из перспективных направлений для российско-израильского сотрудничества в ЕАО может стать реализация проекта развития санаторно-курортной зоны "Кульдур", расположенной в северо-западной части области в долине реки Кульдур, в отрогах Малого Хингана.

По словам главы ЕАО Ростислава Гольдштейна, дополнительные возможности для расширения торгово-инвестиционного сотрудничества появляются в связи с запуском на территории региона крупных инфраструктурных проектов, одним из которых является трансграничный железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян. Новый мост даст стимул для развития технопарка, экспортно-ориентированной промышленности.

Рост объема внешней торговли

В пресс-службе Минвостокразвития по итогам встречи министров сообщили, что объем торговли Дальнего Востока с Израилем в январе-сентябре текущего года вырос на 51,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

"В январе-сентябре 2021 года объем внешней торговли Дальневосточного федерального округа с Израилем вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 51,3% и составил $179,2 млн", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что основными экспортными товарами являются изделия из драгоценных металлов. Обсуждалось двустороннее сотрудничество в сфере информационных технологий, медицины, возобновляемой энергетики, сельском хозяйстве.

"Мы заинтересованы в инвестициях и новых технологиях, - цитирует пресс-служба слова Чекункова. - В Израиле развито предпринимательство, запущено большое количество успешных проектов, в том числе в сфере высоких технологий, на Дальнем Востоке создан Инновационный научно-технологический центр на острове Русский в Приморском крае, сформирован венчурный фонд, реализуются проекты, имеющие хороший потенциал для экспорта продукции в Азию - это все, что связано океаном и морем, биотехнологиями, робототехникой, информационными технологиями. Активно развивается IT-кластер в Якутии".

По оценке Чекункова, можно достичь больших успехов, если соединить российские и израильские технологии и инвестиции с азиатским рынком.