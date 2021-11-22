Оренбургские власти заявили, что капремонт необходим 12 мостам и путепроводам в регионе

ОРЕНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Состояние 12 мостов и путепроводов Оренбурга является неудовлетворительным, объекты нуждаются в капитальном ремонте. Об этом сообщил ТАСС и. о. начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Владимир Гирин.

Как ранее сообщал ТАСС, суд по иску прокуратуры Оренбурга в мае 2020 года обязал администрацию города в срок до 31 декабря 2024 года привести в нормативное состояние 14 мостов и путепроводов, расположенных на территории областного центра.

"Наилучшее состояние мостов и путепроводов на 2021 год на автомобильном мосту через реку Урал и автодорожном путепроводе через ж/д пути станции Оренбург на ул. Цвиллинга. Состояние всех остальных мостов и путепроводов находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта", - сообщили ТАСС в администрации с уточнением, что всего за городскими властями на праве оперативного управления закреплены три моста и 11 путепроводов.

По данным профильного управления мэрии Оренбурга, все 14 объектов были построены с 1962 по 1982 годы. Часть из них ни разу капитально не ремонтировалась. В настоящее время, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию путепроводов, введены ограничения скорости движения транспортных средств на них.

По словам Гирина, для определения необходимых на ремонт затрат на мостах и путепроводах нужно провести инструментальное обследование и проектно-изыскательские работы. "На данный момент проводится работа по изысканию необходимых средств для проведения обследования состояния мостов и путепроводов", - уточнил он.

По данным управления, в 2021 году проводился ремонт пешеходного моста через реку Урал, также отремонтированы деформационные швы и ригели опор (верхний элемент опоры - прим. ТАСС) на путепроводной развязке по ул. Терешковой через ул. Шевченко. Еще один объект, где с июля 2021 года по настоящее время проводится ремонт, - путепровод через автодорогу по проспекту Гагарина.