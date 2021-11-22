Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов впервые с конца сентября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,21%, до 4 008,13 пункта, индекса РТС - на 0,36%, до 1 717,46 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:02 мск индекс Мосбирже опустился ниже 4 000 пунктов впервые с 21 сентября и находился на уровне 3 998,92 пункта (-0,44%).

К 10:55 мск индекс Мосбиржи был на отметке 4 012,81 пункта (-0,09%), индекс РТС находился на уровне 1 723,12 пункта (-0,04%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,09% - до $78,82 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,08% и торгуется на уровне $76 за баррель.