Путин: открытие завода в Елабуге имеет важное значение для промышленности и ТЭК России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников строительства первого в стране завода по производству стратегического сырья для углеродного волокна - ПАН-прекурсора, который открылся в понедельник на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга".

"Реализация этого масштабного высокотехнологичного проекта имеет важное значение не только для Республики Татарстан, но и для всей России. Запуск новых мощностей позволит обеспечить качественными композитными материалами предприятия транспортного машиностроения, нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, других отраслей отечественной промышленности", - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что запуск такого крупного производства придаст импульс развитию экономики региона, создаст современные рабочие места и поможет в решении актуальных социальных проблем. Он пожелал участникам проекта успехов и осуществления намеченных планов.

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ "Алабуга", новый завод был реализован за три года, общий бюджет проекта составляет 8,5 млрд рублей. "Алабуга" выступила его стратегическим партнером и соинвестором. Мощность предприятия составляет 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного волокна в год, на нем создано 167 новых рабочих мест.

Это второй завод компании UMATEX, композитного дивизиона госкорпорации "Росатом", в ОЭЗ "Алабуга". В 2015 году здесь было введено в эксплуатацию предприятие "Алабуга-Волокно", которое производит углеродные волокна, мощностью до 1,4 тыс. тонн в год. Компания UMATEX является лидером в производстве углеродного волокна в РФ и единственной компанией в стране, образовавшей полную цепочку производства композитов на его основе.