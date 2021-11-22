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Подстанцию "Алания" запустили в Северной Осетии

Подстанция вошла в тройку крупнейших питающих центров Северного Кавказа
Вице-премьер РФ Александр Новак, глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин Елена Цагараева/ТАСС.
Описание
Вице-премьер РФ Александр Новак, глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин
© Елена Цагараева/ТАСС.

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. "Россети" открыли в Северной Осетии ключевой центр питания Северного Кавказа - подстанцию 500 кВ "Алания", как ожидается, это позволит повысить надежность энергоснабжения как в республике, так и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом. Подстанция вошла в тройку крупнейших питающих центров Северного Кавказа, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

"Мощная магистральная подстанция, у нас таких подстанций строится достаточно мало в целом по стране, это развитие в целом всей инфраструктуры, <...> это дает возможность обеспечить повышение надежности энергоснабжение потребителей Республики Северная Осетия, а также других соседних регионов. Дает возможности получить дополнительные мощности из Ставропольского края, и, возможно, даже экспортировать будут электроэнергию за рубеж. Конечно же для жителей что важно, что это дает развитие и подключение новых потребителей с учетом развития республики, тех планов, которые по развитию есть", - сказал Новак, отметив, что подстанция будет важна и для развития курорта "Мамисон".

Новый высокотехнологичный центр питания и отходящие линии электропередачи 500 кВ до подстанции "Невинномысск" под управлением "Россети ФСК ЕЭС" в Ставропольском крае (более 253 км) позволяют покрыть дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, обеспечить необходимый экспортный переток в сопредельные государства.

Глава Северной Осетии подчеркнул, что вопрос повышения надежности энергоснабжения для северокавказских регионов - один из ключевых. "Электросетевое хозяйство в частности Северной Осетии сегодня нуждается в консолидации и модернизации. Поэтапное решение этой задачи повысит инвестиционную привлекательность республики и создаст базу для устойчивого развития. В этом контексте открытие подстанции 500 кВ "Алания" - знаковое событие, которое открывает совершенно очевидные перспективы для нас", - сказал Меняйло.

На подстанции установлено современное силовое оборудование (автотрансформаторная группа мощностью 501 МВА с резервной фазой 167 МВА), высоконадежное элегазовое комплектное распределительное устройство 330 кВ. Смонтирована система плавки гололеда для минимизации рисков нарушений в работе в осенне-зимний период.

Как рассказали в компании, более 80% всего оборудования произведено в России. А в числе поставщиков - предприятия из Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского федеральных округов. Обмен данными между всеми элементами подстанции осуществляется в цифровом формате. По всей длине ЛЭП проложен волоконно-оптический кабель связи.

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