"Россети" инвестировали 7,5 млрд рублей в энергетический комплекс СКФО в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети" инвестировала с начала года в развитие энергетического комплекса Северного Кавказа 7,5 млрд руб. Об этом в понедельник сказал журналистам генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин после запуска подстанции "Алания" в Северной Осетии.

"Если мы говорим о Северном Кавказе, около 7,5 млрд рублей у нас инвестиции с 2021 года. Самый большой проект - это реконструкция подстанции 500 кВ "Невинномысск", как раз эта подстанция, откуда идет транзит сюда, на подстанцию "Алания", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в планах компании и строительство новой подстанции "Аэропорт".

"Что касается Северной Осетии, на 2021 год инвестиционная программа предусматривает 1,8 млрд рублей. Основной проект - это реконструкция подстанции 110 кВ "Северный портал". <...> В кратчайшие сроки заканчивается проект Рокского тоннеля", - добавил он.

В понедельник "Россети" открыли в Северной Осетии ключевой центр питания Северного Кавказа - подстанцию 500 кВ "Алания", как ожидается, это позволит повысить надежность энергоснабжения как в республике, так и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом. Подстанция вошла в тройку крупнейших питающих центров Северного Кавказа. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

Как отмечалось, новый высокотехнологичный центр питания и отходящие линии электропередачи 500 кВ до подстанции "Невинномысск" под управлением "Россети ФСК ЕЭС" в Ставропольском крае позволяют покрыть дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, обеспечить необходимый экспортный переток в сопредельные государства.