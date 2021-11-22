В ГД внесли законопроект о снижении максимальных ставок и полной стоимости кредитов от МФО

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам), выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО), с 1% до 0,8% в день.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Также законопроект предусматривает снижение максимального значения полной стоимости потребкредита (займа) с 365% до 292% годовых и установление максимального размера суммы всех платежей по договору потребкредита (займа) сроком до года до 130% от суммы предоставленного кредита.

На фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%. Кроме того, отмечается значительный рост закредитованности населения, указывают авторы законопроекта.

"При установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд рублей в год, что окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан", - говорится в пояснительной записке. Анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Для обеспечения достаточного времени для адаптации бизнес-моделей профессиональных кредиторов к новым требованиям предлагается установить 90-дневный срок вступления в силу законопроекта, за исключением положения о снижении максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года, которое вступает в силу 1 июля 2022 года.