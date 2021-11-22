Сразу три щита завершили проходку тоннелей для участка салатовой линии метро в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Одновременно три щита завершили проходку тоннелей для северного участка Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы активно продолжаем строительство северного участка Люблинско-Дмитровской ветки, и сегодня знаменательное событие - сразу три щита заканчивают проходку на всем участке, на трех станциях полностью завершена проходка тоннелей. Дальше - обустройство котлованов, строительство станций. Надеюсь, что к концу 2023 года весь участок будет сдан - от "Селигерской" до "Физтеха", и поселок Северный получит свою станцию метрополитена. Всего же около полумиллиона жителей улучшат транспортную доступность к метрополитену", - сказал Собянин на строительной площадке станции метро "Физтех".

Как уточнил гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков, полностью завершено строительство перегонных тоннелей для трех станций - "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". "Сейчас приступаем к обустройству перегонных тоннелей, верхних строительных путей, инженерии. <…> Поэтому 2023 год - завершение работ", - добавил Жуков.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство участка от станции "Селигерская" до станции "Физтех" было начато в 2019 году. Решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и поселок Северный было принято мэром и поддержано москвичами в ходе голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие более 199,3 тыс. человек, 84% из которых подержали идею строительства.

Участок длиной 6,9 км пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты три станции: "Яхромская" - у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы; "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1; "Физтех" - севернее бульвара Академика Ландау.