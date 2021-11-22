"Восточный порт" планирует в три раза нарастить мощности перевалки контейнеров в 2022 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. АО "Восточный порт" (под управлением ОАО "УГМК") планирует увеличить мощности перевалки контейнерных грузов в 2022 году в три раза - до 90 тыс. TEU [от англ. Twenty-foot Equivalent Unit, "двадцатифутовый эквивалент", условное обозначение 20-футового контейнера]. По итогам года компания надеется перевалить около 10 тыс. TEU, сообщила в интервью ТАСС директор по портовым и железнодорожным проектам Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Ирина Ольховская.

"Сейчас у нас по контейнерам текущая мощность порядка 30 тыс. TEU, в следующем году, думаю, выйдем на мощность 90 тыс. TEU. Но мы считаем, что для нас как для компании, специализирующейся на перевалке угля, главное - это технологии", - сказала Ольховская.

Она уточнила, что по итогам года компания планирует перевалить 10 тыс. TEU, в том числе и транзитных. По словам Ольховской, "Восточный порт" начал осваивать работу с контейнерами из-за появления дополнительных мощностей, которые дал запуск третьей очереди специализированного угольного комплекса, включавший создание железнодорожной инфраструктуры. Сегодня в рамках контейнерного терминала работают два причала. Полный запуск еще двух причалов нарастит мощность до 116,8 тыс. TEU.

В сентябре 2019 года АО "Восточный порт" запустило третью очередь специализированного угольного комплекса, включая железнодорожную инфраструктуру - крупнейший частный портовый проект на Дальнем Востоке. Проект реализован без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе, Якутии, Хакасии и других угольных бассейнах страны.

"Восточный порт" (под управлением ОАО "УГМК") - крупнейшая в стране стивидорная компания, которая специализируется на высокотехнологичной перевалке угля в Приморском крае. Грузооборот "Восточного порта" составляет 14% всего морского угольного экспорта России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Приморского края: только в прошлом году она перечислила в бюджеты всех уровней около 3,2 млрд рублей.