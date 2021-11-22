Справороссы подготовили поправки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в Госдуме подготовила поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом в понедельник в ходе пресс-конференции сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Исходя из своих убеждений о том, что все-таки главное - это социальные расходы... помня о своих обещаниях, в том числе по справедливому базовому доходу, мы нашли в качестве дополнительных источников [средства], то есть перераспределяем из утвержденных пока в первом чтении параметров [проекта федерального бюджета]", - сказал он.

Как отметил парламентарий, фракция предлагает перенаправить на социальные расходы средства, "предусмотренные для материального поощрения госслужащих (185 млрд руб.), и часть средств из резервного фонда правительства (219 млрд руб.)". В частности, поправками предлагается выделить 68 млрд рублей на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, 16 млрд руб. - на индексацию пенсий военным пенсионерам, 30 млрд руб. - на оказание мер социальной поддержи детей войны. Кроме того, справороссы предлагают увеличить на 40 млрд рублей расходы на раздел проекта бюджета "Образование", на 80 млрд рублей - раздел "Здравоохранение", на 10 млрд руб. - раздел "Охрана окружающей среды", на 20 млрд руб. - раздел "Культура". "На поддержку инновационных проектов РФ, в том числе на объекты инфраструктур, 100 миллиардов рублей", - добавил политик.

Также СРЗП предлагает направить часть средств для проведения эксперимента по введению справедливого базового дохода в виде ежемесячных выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи с детьми. "В полной мере реализовать наше предложение в рамках этого бюджета не удастся - для этого необходимо 7,5 трлн рублей. Но мы предлагаем выделить 20 миллиардов, чтобы начать эксперимент по справедливому базовому доходу в двух самых бедных регионах страны - Адыгее и Калмыкии", - заключил Миронов.

Госдума 28 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении намечено на 23 ноября.

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным.