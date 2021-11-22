Власти ЕАО выбрали в Биробиджане участок для строительства "дальневосточного квартала"

ТАСС, 22 ноября. Власти Еврейской автономной области подобрали участок площадью 30 га по улице Широкая в Биробиджане под жилищную застройку по программе "Дальневосточный квартал". Теперь его предполагается включить в территорию опережающего развития (ТОР) "Амуро-Хинганская", сообщила в понедельник пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Под реализацию программы "Дальневосточный квартал" определен массив для жилищной застройки по улице Широкая в городе Биробиджане площадью 30 га. В настоящее время формируются документы для расширения границ ТОР на эту территорию. После расширения ТОР будет проведен конкурс по определению застройщика. Предполагается, что он станет резидентом ТОР и благодаря применению налоговых льгот обеспечит оптимальную стоимость жилья для людей", - приводятся в сообщении слова директора управляющей компании ТОР "Хабаровск" (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Ирины Серовой.

Как уточнили в Минвостокразвития, пока в ТОР "Амуро-Хинганская" реализуется четыре проекта в сферах производства стройматериалов, лесопереработки, производства пищевых продуктов и горнорудной отрасли. Инвестиции в проекты составляют 7,6 млрд рублей, предусмотрено создание 1 163 рабочих мест. Резиденты уже вложили в экономику региона 3,8 млрд рублей, создали 263 рабочих места.

"Дальневосточный квартал" - новая программа поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она предполагает создание условий для строительства в городах Дальневосточного федерального округа (ДФО) современных жилых кварталов с комфортной городской средой. Еврейская автономная область выступает одной из стартовых площадок программы.