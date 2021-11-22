Одна из крупнейших энергокомпаний Великобритании Bulb разорилась из-за высоких цен на газ

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Британская энергетическая компания Bulb перейдет под внешнее управление вследствие высоких цен на газ в Европе. Об этом фирма, которая занимает порядка 6% энергорынка Соединенного Королевства, сообщила в понедельник на своем сайте.

"Мы приняли трудное решение о переводе Bulb под специальное управление. Этот процесс призван защитить интересы клиентов компании и заверить их, что режим поставок не будет изменен", - говорится в заявлении компании. В нем отмечается, что Bulb пошла на такой шаг по причине высоких цен на газ, рост которых серьезно сказался на операционной деятельности.

"Оптовые цены взлетели и продолжают оставаться волатильными. Сокращение газовых поставок вкупе с пониженным объемом экспорта из России и увеличением спроса означает, что цены и дальше будут высокими и непредсказуемыми", - сказано в сообщении. При этом Bulb подчеркнула, что приостановка процесса сертификации компании - оператора трубопровода "Северный поток - 2" со стороны регулятора ФРГ "привела к повторному росту цен".

Всего с начала сентября более 20 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек, объявили о банкротстве из-за рекордно высоких цен на газ. Несмотря на то, что установленный Управлением рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки.

Правительство не намерено оказывать им финансовую помощь и, по словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга, ожидает новых банкротств. При этом представители крупнейших энергетических фирм страны заявляют, что были хорошо подготовлены к сложившейся на рынке ситуации.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти на фоне низкой заполненности европейских хранилищ и рекордного роста спроса на него в Азии. Так, 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. кубометров, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. 22 ноября, как свидетельствуют данные биржи ICE, цена газа в Европе на биржевых торгах опустилась ниже $1000 за 1 тыс. кубометров. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $993 за 1 тыс. кубометров.