Сбор зерна в России достиг 125,4 млн тонн в бункерном весе

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сбор зерна в России к 22 ноября достиг 125,4 млн тонн в бункерном весе. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 22 ноября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,2 млн га, намолочено 125,4 млн тонн зерна", - сообщили в министерстве.

По данным Минсельхоза, пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 78,6 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,7 млн га, намолочено 15 млн тонн. Рис обмолочен с площади 183,1 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана с площади 984,2 тыс. га, накопано 40,2 млн тонн. Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. га. Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, намолочено 15,3 млн тонн. Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн.

Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 272 тыс. га, накопано 6,6 млн тонн. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 172,3 тыс. га, собрано 5 млн тонн. Сев озимых культур проведен на площади 18,3 млн га.