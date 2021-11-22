Премьер Польши утверждает, что к инфляции в Европе привели действия РФ в газовой сфере

ВАРШАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что действия России, в частности компании "Газпром", и сооружение трубопровода "Северный поток - 2" привели к высокой инфляции в Европе. Такую точку зрения он изложил в понедельник на брифинге.

"Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда в большинстве стран Европы наблюдается исторически высокая инфляция по сравнению с последними 20-30 годами. А за эти высокие цены на энергию несут ответственность "Газпром" и Россия. Несет ответственность "Северный поток - 2", несут ответственность те лица в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали "Северный поток - 2", но и способствовали строительству этого газопровода, являющегося сегодня элементом шантажа", - утверждал Моравецкий.

В сентябре, согласно методике расчетов ЕС, среднегодовой рост цен в республике составил 5,6%, а в октябре - 6,4%. Инфляция, рассчитанная Центральным статистическим управлением Польши на основании индекса потребительских цен, достигла 6,8%, продемонстрировав рост на уровне 0,8 процентного пункта. В Литве инфляция ускорилась еще больше - на 1,8 п. п., до 8,2%, в Румынии - на 1,3 п. п., а в Венгрии - на 1,1 п. п.

Рост цен

Рост цен на основные товары происходит на фоне стремительного подорожания энергоносителей, в том числе природного газа. Так, 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

16 ноября цена на газ подскочила сразу на 6% после сообщения немецкого регулятора о том, что он приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" из-за правовых претензий к организационной форме компании-оператора Nord Stream 2 AG. В тот день к моменту закрытия торгов цена поднялась до $1 116 за тыс. куб. м.

22 ноября, как свидетельствуют данные биржи ICE, цена газа в Европе на биржевых торгах опустилась ниже $1 тыс. за тыс. куб. м. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $993 за тыс. куб. м.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.