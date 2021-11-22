Инвестиции в мелиорацию самарских земель впервые превысят 1,3 млрд рублей

САМАРА. 22 ноября. /ТАСС/. Проекты по строительству мелиоративных систем в Самарской области, отобранные Минсельхозом России, впервые предусматривают инвестиции объемом более 1,3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Впервые в развитие мелиорации в регионе планируется инвестировать более 1,3 млрд рублей. В настоящее время Минсельхозом России уже отобраны два инвестиционных проекта строительства мелиоративных систем на площади 3740 га", - говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что в следующем году из-за изменений федерального законодательства господдержка будет оказываться проектам, прошедшим предварительный отбор Минсельхоза РФ. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" предприятиям возмещает 50% затрат на строительство и модернизацию объектов мелиорации. По нацпроекту на эти цели будет направлено более 500 млн рублей.

В 2021 году благодаря нацпроекту девять хозяйств ввели или отремонтировали оросительные систем, которые охватили почву на площади более 2,3 тыс. га. В завершающей стадии находятся еще пять проектов орошения земель общей площадью более 1,7 тыс. га. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия области, в этом году в хозяйствах урожайность сои на богаре составила 16 ц/га, а на полях, где осуществляется регулярный полив, почти в два раза больше - 30 ц /га.