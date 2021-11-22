Bloomberg: Байден 23 ноября может объявить о высвобождении резервов нефти

ТАСС, 22 ноября. Президент США Джо Байден 23 ноября может сделать заявление о высвобождении части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, аналогичные заявления ожидаются и от некоторых других стран.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Байдена попросила руководство Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов. Снижение цен на энергоносители могло бы поспособствовать восстановлению мировой экономики.